"Батькивщина" и "Свобода" договорились о взаимной поддержке

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте обеих политсил.

"Накануне второй годовщины Революции Достоинства политические партии ВО "Батькивщина" и ВО "Свобода", которые стояли бок о бок на Майдане, отстаивая европейский выбор украинского народа, приняли решение о взаимной поддержке кандидатов во втором туре выборов городских голов и о консолидации действий в местных советах нового созыва", - сказано в нем.

Партии намерены объединить усилия в местных советах вокруг общих принципов, основными из которых являются – соборность и неделимость Украины, внедрение реальных реформ, борьба с коррупцией, продолжение моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, защиту добровольческого и волонтерского движения, снижение тарифов ЖКХ и повышение социальных стандартов.

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Две партии призвали другие политические силы поддержать кандидатов на должности городских голов "от демократического лагеря" и принять участие в совместной работе в местных советах ради "достижения идеалов Майдана и развития Европейской Украины".

Отметим, что по результатам выборов 25 октября во второй тур выборов мэров прошли кандидаты от "Батькивщины": в Виннице - Людмила Щербаковская, в Житомире - Любовь Цымбалюк, в Сумах - Александр Лысенко, в Черкассах - Анатолий Бондаренко. Кроме того, кандидат от этой партии Владислав Мангер примет участие во втором туре выборов мэра Херсона, поскольку Владимир Сальдо, занявший 2 место, добровольно снялся с выборов.

В свою очередь кандидатами от "Свободы" являются: в Ивано-Франковске - Руслан Марцинкив, во Львове - Руслан Кошулинский, в Хмельницком - Александр Симчишин.