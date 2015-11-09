Понятыми при проведении следственных действий в отношении Корбана были "срочники" из Запорожья – юрист

Накануне незаконного задержания Геннадия Корбана в Днепропетровске 31 октября, в котором были задействованы бойцы спецподразделения «Альфа», сотрудники СБУ были расквартированы в Запорожье на территории 55-й Отдельной артиллерийской бригады, откуда и взяли понятых для проведения следственных действий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook юрист, руководитель Запорожской областной организации УКРОПа Ярослав Гришин.

«31 октября рано утром, перед арестом Корбана, сотрудники СБУ по приказу подняли 20 солдат-срочников и увезли из Запорожья в Днепр в качестве понятых», – сообщил Ярослав Гришин.

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Юрист отметил, что солдаты срочной службы априори не могут быть привлечены в качестве понятых при проведении следственных действий, тем более – в другой области. Он также подчеркнул, что лица, давшие разрешение на вывоз солдат срочной службы, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Ярослав Гришин подчеркнул, что это не единственное нарушение в процессе задержания Геннадия Корбана.

«Сотни грубых нарушений процессуальных требований Европейской Конвенции о правах человека и основных свобод, а также императивных норм действующего УПК делают безосновательными все обвинения в отношении Геннадия Корбана», – сказал Гришин.