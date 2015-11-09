Могерини: антикоррупционная реформа является ключевой для доверия к Украине со стороны международных партнеров

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини во время совместной встречи с президентом Петром Порошенко с журналистам.

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Федерика Могерини отметила, что на встрече с главой Украинского государства был обсужден процесс внедрения реформ, в том числе рассмотрены практические шаги, которые необходимо сделать.

"Мы, прежде всего, акцентировали внимание на проведении антикоррупционной реформы, которая является ключевой для обеспечения доверия к Украине со стороны ее партнеров", - подчеркнула Федерика Могерини.

В связи с этим она отметила, что антикоррупционная реформа будет "ключевым моментом для реализации торговой части Соглашения об ассоциации (между Украиной и ЕС), а также важным элементом для визовой либерализации".

Федерика Могерини напомнила, что уже скоро в Украине должно начать работу Национальное антикоррупционное бюро. По ее словам, украинская власть должна обеспечить, чтобы к работе антикоррупционного бюро было доверие, и оно работало прозрачно.