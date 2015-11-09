Заметки на полях "Рубикона-2015"

Белорусские эксперты и журналисты уже не первый год собираются в Таллинне, чтобы обсудить проблемы развития своей страны. На этот раз в рамках «Рубикона» - так называется традиционное мероприятие – активно прозвучала и украинская тема, и прогнозы развития ситуации в России.

На фоне действий Путина Александр Лукашенко уже не выглядит последним диктатором Европы

Полагаю, что многим украинским политикам было бы полезно побывать на подобном мероприятии, посмотреть и послушать, как неравнодушные граждане обсуждают судьбу своей страны в ближнем зарубежье. Активные белорусы уже не первый год ездят говорить о судьбе своей Родины в страны Балтии и Польшу, там же слушают запрещенную в Беларуси музыку и даже делают закупки на неделю вперед. При этом у Лукашенко достаточно высокая поддержка: пусть не 80 с хвостиком процентов, но верных 60% есть. Запрос на патернализм в Беларуси оказался силен и получил воплощение в позиции единственного за годы независимости президента, на днях снова вступившего на свой пост. Александр Григорьевич по продолжительности пребывания в должности может смело соперничать с центральноазиатскими «отцами нации».

Евромайдан, последующая аннексия Крыма и конфликт на Донбассе сыграли Лукашенко на руку

Проведение конференции совпало по времени с сообщением о решении Европейского Союза на четыре месяца приостановить санкции против Беларуси и Лукашенко. Отмечалось, что Минск интенсивно работал над снятием санкций, использовав в своих интересах не только обострение отношений между Россией и Украиной, но и собственные дипломатические усилия. На фоне действий Путина Александр Лукашенко уже не выглядит последним диктатором Европы, более того, предпринимает усилия для постепенного возвращения в европейскую политику. Обозреватель Радио Свобода Юрий Дракахруст полагает, что Лукашенко отправится в Ватикан, чтобы пообщаться с Папой Римским Франциском. Такой вариант представляется логичным в свете поиска белорусским президентом новых возможностей для балансирования между центрами силы. При этом нужно понимать, что роль Лукашенко в качестве посредника в деле урегулирования конфликта на Донбассе минимальна, а ведомое им государство выиграло как от введения Западом санкций против России, так и от прекращения прямого авиасообщения между Украиной и Россией.

Надо сказать, что Лукашенко к этому подталкивает и ситуация внутри страны. Недавняя девальвация белорусского рубля, которую хотят закамуфлировать объявленной деноминацией национальной валюты, серьезно ударила по гражданам РБ. Поэтому Евромайдан, последующая аннексия Крыма и конфликт на Донбассе сыграли Лукашенко на руку, позволив ему идти на президентские выборы не с экономическими обещаниями, а с гарантиями стабильности, позитивно воспринятыми электоратом. Белорусский президент ухитряется балансировать между статусом союзника России и продолжением взаимовыгодных отношений с Украиной, в частности, поставками топлива, необходимого для проведения АТО, и поиском возможностей для активизации военно-технического сотрудничества.

При этом не нужно забывать, что Беларусь на протяжении длительного периода позиционировала себя как «славянский форпост против агрессивного Запада», а Лукашенко периодически позволяет себе публичные выпады против украинской власти. Возможно, таким образом он пытается выдержать своеобразный баланс. Остается только сожалеть, что Украина и Беларусь не смогли выступить несколько лет назад единым фронтом против Кремля в транзитном противостоянии, а сегодня название «Белтрансгаз-Газпром» говорит само за себя. С другой стороны, белорусы и украинцы в обозримой ретроспективе никогда не воевали друг против друга, и этот факт может стать краеугольным в фундаменте двусторонних отношений. Политика Минска не сможет уберечь его от угрозы поглощения Кремлем, которому, конечно же, для реализации такого сценария придется сместить Александра Лукашенко. Судя по сообщениям о подготовке солдат «русского мира» в разных уголках РБ и пророссийских «странностях» в Витебской области подобный вариант развития событий вовсе не кажется невероятным.

Заметное оживление среди участников «Рубикона-2015» вызвало выступление Артемия Троицкого, живописавшего происходящее в России в серо-черных тонах. Правда, с ним не согласился экономист Владислав Иноземцев, подчеркнувший, что проблемы в российской экономике вероятны в случае падения нефти до 30 долларов за баррель, что на сегодняшний момент вряд ли вероятно.

Беларусь, с одной стороны, остается «европейской Золушкой» без перспектив развития демократии и с зависимостью от российской финансовой помощи, с другой – для Украины нормальные отношения с этой страной минимизируют угрозу быть взятой в клещи Россией. Думаю, ни для кого не секрет, что экспансионистские планы Кремля существуют, а нынешнее затишье на Донбассе вряд ли означает разрешение конфликта. Выстраивание эффективных отношений с Беларусью – важный элемент центральноевропейской идентичности, которая становится все более важной для нашей страны.

Евгений Магда