Жвания не общается со своим кумом Ющенко с 2005 года

На допросы в деле об отравлении Президента Украины ходит более 350 человек. Об этом заявил народный депутат Украины Давид Жвания в интервью "Украинской правде" . "Раньше нас было человек 20, которых регулярно вызывали. А сейчас на допросы ходит вся страна – и Порошенко, и Тимошенко, и Турчинов, и Костенко…, - рассказывает политик. - Абсурд заключается в том, что до сих пор расследуется дело, которое возбудил генпрокурор Васильев на основании интернет-публикации".

На вопрос корреспондента, не связывает ли Жвания раскручивающуюся историю с лишением гражданства с потерей вследствие депутатского иммунитета и дальнейшим привлечением по делу об отравлении Ющенко, Жвания ответил: "Это невозможно! Я люблю эту страну, поэтому я молчу и по вопросам отравления, и по другим вопросам. Если кто-то подлец, то не значит, что все должны становиться подлецами. Я никогда не опущусь до уровня Балоги и не начну говорить вещи, которые нельзя и ненужно говорить.

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду все".

Корреспондет также спросил политика, когда он последний раз общался с Ющенко. "После 2005 года мы с ним не общаемся. Ни разу…", - сказал Жвания. Как оказалось, будучи крестным отцом младшего сына Президента, политик не поздравляет Тараса даже с днем рождения: "Я никогда не напрашиваюсь, хотя если бы меня хоть раз пригласили – я бы поехал".