Генпрокуратура хочет лишить Жванию гражданства Украины

Одного из идеологов оранжевой революции Давида Жванию могут лишить гражданства Украины. Генпрокурор Александр Медведько обратился в суд с заявлением об отменах решений, которые позволили Жвании получить украинский паспорт в 1999 году, пишет Украинская правда

Инициатором нынешних процессов выступил заместитель главы секретариата президента Игорь Пукшин.

В прошлую субботу Медведько направил в Святошинский райсуд Киева заявление о пересмотре решения в связи с новыми обстоятельствами.

Медведько просит отменить вердикт Радянского районного суда столицы девятилетней давности, которым была открыта дорога Жвании к гражданству Украины.

Как пересказывает Медведько, тогда, в сентябре 1999 года "Жвания обратился в Радянский райсуд Киева с заявлением об установлении факта, который имеет юридическое значение".

"Жвания ссылался на то, что почти 10 лет живет в Украине и принял решение определить свою принадлежность к гражданству Украины. Поэтому у него возникла необходимость подтвердить факт непрерывного проживания в Украине с 1991 года в судебном порядке. Решением Радянского райсуда от 30 сентября 1999 года заявление Жвании удовлетворено", - объясняет Медведько.

"Отмеченное решение суда подлежит отмене в связи с новыми обстоятельствами", - настаивает генпрокурор.

Он объяснил, что тогда, в 1999 году Жвания предъявил в суде документ, выданный паспортным столом Тбилиси о снятии его с регистрации 21 июня 1991 года "в связи с выездом в город Киев".

"Однако, как видится из материалов дела иностранца, Жвании (в Украине) в первый раз выдан вид на жительство 2 октября 1997. Кроме того, 16 сентября 1998 выдан вид на жительство в Украине на основании его заявления, в котором он отметил, что впервые прибыл в Украину в 1996 году и находился в Украине 10 раз общим сроком три месяца", - отметил Медведько.

Генпрокурор также наводит доказательство, которое, по его мнению, подтверждает проживание Жвании на территории Грузии, а не Украины. Это - копия договора мены квартиры от 19 апреля 1997, заключенного между гражданином Тищенко, который жил в Киеве по улицы Богдана Хмельницкого, и Жванией, в котором отмечено, что Жвания живет в Республике Грузия в городе Тбилиси на улице Сабурталинской.

"Генеральной прокуратуре стало известно о решении Радянского районного суда Киева 15 мая 2008 года лишь после поступления обращения заместителя главы секретариата президента - уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игоря Пукшина от 15 мая 2008 года", - добавляет Медведько в письме.

Потеря гражданства Жвании теоретически может привести к обжалованию его статуса народного депутата, как следствие он лишится неприкосновенности, которая потом даст основания для выдвижения ему обвинений, отмечает издание.

Сам Жвания в интервью УП эти события назвал местью секретариата президента: "После того, как милиция вручила Черновецкому приглашение на ознакомление с протоколом о коррупции, они приготовили нам такой вот "ответ Чемберлену".

"Это все делается, поскольку не секрет, что я возглавляю штаб "Нашей Украины - Народной самообороны" на выборах в Киевсовет. На последней встрече у президента было объявлено, что мы должны идти в коалицию с Черновецким, однако мы на это никогда не согласимся. Поэтому сейчас задача Ющенко - не дать своей же политической силе набрать достаточно голосов в Киевсовете", - обвинил Жвания.

Депутат признал, что историей о незаконном гражданстве его пугали еще во времена Леонида Кучмы. "Однако у них хватило ума не развивать эту тему", - прибавил депутат.

"Сейчас за этим всем стоит Балога - он просто дикарь! Если Ющенко его после всего не уволит, то ему одна дорога - в ЕЦ!" - разошелся Жвания.

Он отказался говорить по существу описанных к нему претензий со стороны Медведько, однако заявил, что приехал в Украину в 1991, а не 1996 году.

"Мое гражданство никто не аннулирует, потому что такого способа просто не существует", - сказал Жвания, ссылаясь на прямую норму Конституции: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство".