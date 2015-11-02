Гройсман пообещал обратиться к правоохранителям из-за жалоб Ляшко на угрозы Порошенко посадить его в тюрьму
Спикер Владимир Гройсман пообещал обратиться в правоохранительные органы по поводу заявления лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу якобы угроз в его адрес со стороны президента Петра Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов после заявления Ляшко о том, что якобы Порошенко лично ему угрожал заключением в тюрьму за политическую позицию.
“Я просил бы считать заявление Олега Ляшко по поводу угроз официальным, и я обращусь в правоохранительные органы по тем фактам, на которые указал Ляшко”, - отметил спикер.
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Ляшко в ответ отметил: “Лично Петр Порошенко угрожал мне тюрьмой. Прошу Генеральную прокуратуру вызвать меня в качестве свидетеля, вызывать Петра Порошенко”.
Он подчеркнул, что действия нынешней власти могут привести к революции, “которая вынесет вас всех отсюда, в лучшем случае, а в худшем, - будет армянский вариант — когда придут и расстреляют. Я предупреждаю публично”.