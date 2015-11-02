УКРОП созывает патриотов на митинг против репрессий

Митинг начнется в 9:00.

В партии отмечают, что все местные организации УКРОПа хорошо справились с поставленными перед ними задачами на местных выборах. «В целом по стране УКРОП набрал 8% голосов. Партия будет представлена ​​в большинстве областных советов и более чем в 400 городских и районных советах. Более тысячи кандидатов от партии стали депутатами местных советов. Наши партийцы станут мэрами в дюжине городов», – говорится на странице митинга в Facebook.

Однако, отмечают в партии, успех УКРОПа на выборах власть пытается обратить против партии.

«Против патриотов развернута кампания по дискредитации. Лидер УКРОПа – Геннадий Корбан задержан по ложным обвинениям в хищении средств из «Фонд обороны страны», который он создавал и наполнял. Сам фонд – один из крупнейших в Украине, которому доверяли не только наши соотечественники, но и иностранные меценаты, разгромлен, – отмечают в партии. – На сегодняшний день в тюрьмах уже сотни патриотов. Тысячи волонтеров и предпринимателей, которые помогали и помогают украинской армии, находятся под угрозой привлечения к уголовной ответственности».

«Патриоты в тюрьмах, а те, кто расстреливал Майдан, – на свободе. Волонтеров обыскивают, а военное руководство жирует на армейских бюджетах. Это не та Украина, о которой мы мечтали, за которую боролись. Патриоты – против политических репрессий», – подчеркнули в УКРОПе.