Милиция обещает оперативно расследовать преступления, связанные с местными выборами

Следственные органы МВД обещают расследовать преступления, связанные с местными выборами в Украине оперативно, полно и всесторонне.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, всего в органы внутренних дел поступило 7105 сообщений и заявлений о преступлениях и других событиях, прямо или косвенно связанных с избирательным процессом.

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«По ним открыто 478 уголовных производств. Из них 220 непосредственно связанны с нарушением избирательных прав граждан», - говорится в сообщении.

Сейчас разным лицам сообщено о подозрениях в 8 таких производствах, в частности, по фактам подкупа избирателей в Одессе и Черновцах.

Больше всего уголовных производств по фактам избирательных преступлений открыто в Киеве, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.

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«В частности, проводится проверка обстоятельств, изложенных в депутатском обращении народного депутата Украины Бориса Филатова о нарушениях, совершенных председателем и членами Днепропетровской городской избирательной комиссии. Они, по мнению парламентария, заключались в фальсификации протоколов заседании этой комиссии. А это, в свою очередь, могло привести, как утверждает депутат, к фальсификации результатов реального волеизъявления граждан на выборах городского главы Днепропетровска», - отмечается на сайте МВД.

В правоохранительных органах обещают упреждать избирательные преступления во время второго тура голосования на выборах городских голов 15 ноября 2015 года.