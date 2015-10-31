Обвинять Корбана в воровстве средств из "Фонда обороны страны" – идиотизм, – Олейник

Такое мнение высказал один из соратников Корбана – Святослав Олейник.

«Нет большего идиотизма, чем обвинить Корбана в хищении денег из «Фонду оборони країни». Корбан сам был одним из крупнейших доноров этого фонда. Именно этому фонду больше всего доверяют и перечисляют на него деньги не только наши граждане, а и иностранные меценаты», – отметил политик на своей странице в Facebook.

«Это очевидно для любого нормального человека, но только не для идиотов из прокуратуры и СБУ. Они привыкли только воровать, а не давать на армию и добровольцев. Даже в этом обвинении видна вся суть руководства государства», – добавил Олейник.