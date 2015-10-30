КИУ: Подкуп избирателей существенно повлиял на результаты выборов в Северодонецке

Об этом заявил председатель луганского областного отделения КИУ Алексей Светиков, передает Радио Свобода.

«Подкуп избирателей в Северодонецке существенно изменил результаты, по нашей оценке. В кампании подкупа принимало участие большое количество людей», – заявил Светиков.

По его словам, за голос избирателям предлагали 100 гривен.

Читайте такжеКИУ объяснил появление бюллетеней, испорченных надписями и рисунками

«На каждый квартал было одно ответственное лицо из местных жителей, которое обходило жильцов и предлагало проголосовать за вознаграждение. Когда человек соглашался, ему давали талончик. На каждом есть номера и можно сказать, что их напечатали около 10 тысяч. Человек голосовал, а во дворе стоял человек и направлял по адресу, где эти талончики меняли на деньги. Их изымали, периодически милиция проезжала забирала эти талончики. Иногда опрашивали пенсионерок, кое-кто признавал, что они голосуют за деньги», – отметил Светиков.

Читайте такжеНаблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 1128 нарушений на местных выборах

В КИУ отмечают, что подкуп избирателей стал одной из главных проблем нынешних выборов на Луганщине.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Луганской области Георгий Тука сообщил, что никаких значимых событий, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании в Луганской области, не зафиксировано.