Коалиция намерена провести кадровые перестановки в ЦИК в течение месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам первый заместитель фракции БПП Игорь Кононенко.

Он отметил, что фракция «Блока Петра Порошенко» на следующей неделе определится по своей кандидатуре на должность члена Центральной избирательной комиссии.

По его словам, представитель президента в ВР Степан Кубив сообщил, что на сегодняшний день только две фракции парламента - “Батькивщина” и “Самопомич” - подали свои кандидатуры на должность члена ЦИК.

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“Мы будем определяться на фракции по этому вопросу в понедельник и, я думаю, что на следующей неделе представим свои кандидатуры”.

Он отметил, что фракция “Народного фронта” также заявила о своей готовности предложить кандидатуру в состав ЦИК. “Думаю, за месяц этот вопрос будет решен”, - подчеркнул Кононенко. При этом добавил, что “вопрос по изменению ЦИК он насущный, но он был поставлен фракцией “Батькивщина” за месяц или полтора до выборов”.

Кононенко отметил, что не было целесообразно начинать смену членов ЦИК во время избирательного процесса. “Этот состав ЦИК завершит избирательный процесс и дальше мы пойдем по процедуре по избранию нового состава ЦИК”, - подчеркнул Кононенко.