Ющенко: никакая авантюрная сила не разыграет в Украине межэтническую карту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает защищать и отстаивать интересы всех граждан, права и свободы каждого национального меньшинства. На этом он акцентировал в обращении по случаю 64-й годовщины депортации из Крыма крымских татар и лиц других национальностей, текст которого передан УНИАН Представительством Президента Украины в Крыму.

«Мы не допустим, чтобы какая-либо авантюрная сила разыграла в своих интересах межэтническую карту, как в Крымской Автономной Республике, так и в Украине в целом», - говорится в обращении В.ЮЩЕНКО.

«64 года назад тоталитарный коммунистический режим в очередной раз проявил свою преступную антигуманную сущность: в мае 1944 года за пределы Крымского полуострова были депортированы все крымские татары. В Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Россию вывезли свыше 200 тысяч лиц этой национальности. Летом в 1944 году такая же судьба постигла крымских болгар, армян, греков, представителей других этнических групп, которых в целом было выселено около 38 тысяч человек. Тоталитарная власть лишила депортированных политических, социальных, экономических и культурных прав. Но самым страшным было то, что она отобрала у них самое дорогое – родину», - отметил Президент.

«Этническая чистка не закончилась выселением. Этноним «крымские татары» был изъят из официального обихода, запрещено образование родным языком, сделано невозможным развитие национальной культуры и традиций. Тоталитарная система была жестоким врагом всех народов, которые имели несчастье попасть под ее господство. Украинцы, которые пережили ужас Голодомора, депортации в Сибирь и политические репрессии, глубоко сочувствуют крымским татарам и всем национальностям, депортированным из полуострова. Память о тех жутких временах - это общая память нашей нации. Ваша боль - это наша общая боль», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что независимость Украины открыла возможность «для возобновления исторической справедливости и массового возвращения на родные земли всех депортированных». «Украинское государство докладывает и будет прилагать усилия для обеспечения надлежащих условий жизни, сохранения и развития культуры представителей всех национальностей нашей страны», - говорится в обращении.

Президент напомнил, что сегодня в Украине также отмечается День памяти жертв политических репрессий. «Я призываю вас, мои соотечественники, склонить головы в знак памяти о многочисленных жертвах тоталитаризма и отдать им надлежащий почет», - отмечается в обращении.

В.ЮЩЕНКО призвал всех к единству и взаимопониманию: "Именно так мы построим демократическую, процветающую и богатую Украину".