У Тимошенко была ”четкая реакция на все вопросы”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает Европейский банк реконструкции и развития наибольшим инвестором и лучшим партнером нашей страны в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совместном брифинге с президентом ЕБРР Жаном ЛЕМЬЕРОМ и экс-Президентом Польши Александром КВАСНЕВСКИМ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, факт проведения заседания Совета управляющих ЕБРР в Киеве свидетельствует о том, что и Украина является сильным партнером банка.

Она отметила, что ежегодно инвестиции ЕБРР в Украину составляют 1 млрд. евро.

В свою очередь, Ж.ЛЕМЬЕР также отметил позитивное сотрудничество банка с Украиной, подчеркнув, что заседание Совета проходит достаточно успешно.

По словам Ж.ЛЕМЬЕРА, на него, в частности, большое впечатление как «сильный лидер» произвела премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО.

«У нее была четкая реакция на все вопросы и комментарии, касающиеся Украины, а также ясное видение достижений в развитии страны», - подчеркнул Ж.ЛЕМЬЕР.

В свою очередь, экс-Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ отметил, что всегда поддерживал и поддерживает Украину, причем, заявляет об этом, не только находясь в Киеве, но и в других странах, а также на международных форумах.