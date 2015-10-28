Кернес рассказал с кем будет формировать большинство в харьковском горсовете

Об этом городской голова Харькова заявил в интервью “Украинской Правде”.

“Я встречусь со всеми, кто стал депутатом, независимо от политической силы, и предложу конструктивную работу на результат. Не исключая критики, какой-то оппозиционной деятельности. Но главное, чтобы это было в рамках приличия. А не переходило на такие обороты, как это было в последнее время в Харьковском городском совете в лице некоторых проходимцев”, – сказал Геннадий Кернес.

По его словам, он будет поддерживать начинания всех политических сил, в том числе “Самопомощи”, если они будут направлены на благо харьковчан.

“Если “Самопомич” будет участвовать в работе горсовета и вносить конструктивные предложения, мы обязательно будем поддерживать их начинания и создавать условия для их реализации. А по-другому я не вижу общей работы на благо харьковчан”, – сказал мэр Харькова.

Комментируя одно из последних заявлений вице-спикера Оксаны Сыроид по поводу наличия диктатуры в Харьковском горсовете, Геннадий Кернес призвал представителей “Самопомощи” работать на благо города, а не преследовать “корпоративные интересы” их собственной политсилы.

“Они тут устраивали диктатуру, больше всех потратили денег. Сколько рекламы – у нас столько не было, сколько они на телевизоре мелькали! Они получили свое, пусть скажут спасибо, что харьковчане их поддержали. Такие люди, находясь в кресле вице-спикера, преследуют узко корпоративные интересы “Самопомочи”. Их не интересует, что большинство харьковчан поддержало действующего городского голову не из-за того, что он кого-то покупал, а за то, что он показал определенный результат. И этот результат харьковчане оценили вот таким голосованием. Мы должны уметь считаться с выбором”, – подчеркнул Геннадий Кернес.