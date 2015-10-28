Львов: Соперником Садового во втором туре будет Кошулинский - предварительные данные ТИК

Как сообщает Zaxid.net, в настоящее время ТИК имеет протоколы от всех районов города, кроме Галицкого. В соответствии с ними, действующий мэр Львова Андрей Садовый набрал 49,22% (131 426 голосов).

Второе место занял кандидат от ВО "Свобода", бывший заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский – 12,29% (32 811 голосов), третье - выдвиженец "Громадянской позиции" Владимир Гирняк – 11,08% (29 595 голосов), четвертое - народный депутат и лидер "Народного контроля" Дмитрий Добродомов – 10,74% (28 697 голосов), пятое - кандидат от "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Оксана Юринец – 4,33% (11 576 голосов).

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"Мы ждем еще только одного протокола от Галицкой районной ТИК. У них сегодня весь день не было света, поэтому не было технической возможности скинуть его. Но я контактировал с председателем комиссии, поэтому лидер избирательной гонки Андрей Садовый набрал там чуть меньше чем 49%. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что будет второй тур", – отметил председатель городской ТИК Игорь Слипецкий.

Мэр Львова Андрей Садовый уже заявил о готовности ко второму туру выборов на пост городского головы.

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"Когда будут объявлены окончательные данные, я приму их такими, какие они будут. Никакой конфронтации в городе не допущу. Я готов ко второму туру выборов", – сказал Садовый.

Напомним, вторые туры выборов мэров крупных городов состоятся 15 ноября.