Отстраненный наблюдатель ОБСЕ признал, что он российский ГРУшник

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналистка программы застала, как один из наблюдателей по имени Максим Удовиченко в свободное от патрулирования время проводил еще и пропаганду за "русский мир" горожанам на Луганщине. "Не волнуйтесь! Мы еще немножко повоюем в Сирии и вернемся", - рассказывал жителям города член миссии ОБСЕ. Сначала он на камеру признавался в любви к Украине, хотя позже уже угрожал журналистам за съемку.

Однако уже через полчаса руководство его уволило - будто бы за то, что в центре города бродил навеселе.

Чтобы скрыть скандал, российского наблюдателя коллеги из других стран попытались спрятать в гостиничный номер, а руководство луганского отделения ОБСЕ вызвало на съемочную группу охрану.

"Было бы несправедливо если бы этот инцидент с одним человеком бросил тень на 590 международных наблюдателей", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь миссии Майкл Боцюркив.

Почему руководство ОБСЕ беспокоится лишь о поведении, а не о прошлом своих подопечных, журналисты спросили и в киевской ячейке, и в главном австрийском офисе, однако там заверили, что в составе мониторинговых групп на Донбассе работает всего 32 гражданина страны-агрессора, и все они - профессионалы.

Тем временем журналистам удалось застать "специалиста" за сбором чемодана, и тот огорошил откровенностью.

"Я, Максим Удовиченко, я действительно наблюдатель ОБСЕ. Да, я служил в российских вооруженных силах. Да, я спецназовец в главном разведуправлении. Ты попала не на ту рыбу. Я офицер ГРУ. Они меня сейчас вызвали, они же знают кто я", - рассказал мужчина на камеру.

Удовиченко добавил, что попасть в международную миссию ему было не сложно. Не распознали в наблюдателе вражеского разведчика ни в Министерстве иностранных дел, ни в Службе безопасности Украины.

"Я через МИД зарегистрировался, прошел собеседование, прошел письменную работу", - рассказал мужчина.

Также, по его словам, оккупационная русская армия оставила восток Украины, сконцентрировавшись на войне в Сирии. "Вся армада ушла. Мы пошли все в Сирию. Ребята, вы теперь сами с ними (боевиками "ДНР" и "ЛНР") рулите", - сказал Удовиченко.

Он также отметил, что армейцев РФ никто не гонит воевать в Украину. "Нас никто не заставляет. Это солдатики воевали тупорылые", - констатировал мужчина.

Также оказалось, что за время работы в ОБСЕ Удовиченко стал звездой среди северодонецких кабачников. Официанты вспоминают, как в самый разгар войны наблюдатели устраивали беспорядки в ресторане, а утихомиривать их удавалось лишь фотографией бывшего губернатора Геннадия Москаля.