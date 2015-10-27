СММ ОБСЕ отстранила наблюдателя за пьяную выходку в Северодонецке

Об этом говорится в сообщении на странице миссии в Facebook.

"После инцидента с неподобающим поведением одного из наблюдателей в Северодонецке на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине приняла срочные меры и в тот же день и отстранила этого сотрудника", - сказано в нем.

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СММ приняла такие меры, поскольку поведение указанного наблюдателя, "вероятно, под действием алкоголя", было явным нарушением кодекса поведения ОБСЕ.

"Непрофессиональное поведение, нарушение кодекса и принципа беспристрастности недопустимы ни при каких обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении.

Подробностей о сути инцидента миссия не сообщает.