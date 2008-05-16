В Едином Центре ответили БЮТ: уж кто бы говорил о блокировании...

Упреки БЮТ в саботаже партией “Единый Центр” антиинфляционных законов являются спекуляциями.

Об этом заявил народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ.

«Во-первых, депутаты из “Единого Центра” проголосовали за два из трех законопроектов из так называемого "антиинфляционного пакета". Во-вторых, что касается закона, за который мы не голосовали, то даже депутаты от БЮТ признают, что он создает чрезвычайно благодатную почву для злоупотреблений и коррупционных действий со стороны чиновников», - сказал И.КРИЛЬ.

Он предостерег БЮТ от голословных заявлений о саботаже и невыполнении каких-то договоренностей.

«Не Блоку Тимошенко говорить о несоблюдении слова, ведь они четыре месяца блокировали принятие закона о Кабмине, хотя его принятие было обусловлено коалиционным соглашением еще до голосования за премьера. Все эти разговоры можно считать не более чем спекуляциями», – отметил депутат.

Сегодня пресс-служба БЮТ распространила информацию, что «Единый Центр» демонстративно блокирует принятие парламентом антиинфляционных законов: “Как только в Верховной Раде Украины началось рассмотрение вопроса таможенных тарифов, которые являются одними из ключевых в ряду антиинфляционных законопроектов, на принятии которых настаивает фракция БЮТ, депутаты «ЕЦ» Оксана БИЛОЗИР, Игорь КРИЛЬ, Леся ОРОБЕЦ, Василий ПЕТЁВКА, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Виктор ТОПОЛОВ демонстративно вынули карточки для голосования и покинули сессионный зал Верховной Рады".

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция БЮТ чувствует себя немного обманутой в связи с тем, что блок “Наша Украина – Народная самооборона” не поддержал один из антиинфляционных законопроектов.

Как известно, в частности, не хватило голосов для принятия законопроекта «Об установлении на 2008 год тарифной квоты на ввоз в Украину некоторых видов мяса».

На вопрос журналистов, не чувствует ли себя фракция БЮТ «немного обманутой» в связи с тем, что не поддержан этот законопроект, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Чувствуем». «Настолько больно и обидно нам, но молчим, надеемся, что наши коллеги сделают выводы из сегодняшнего дня», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ сегодня «четко продемонстрировала верность идеалам коалиции». «К нам претензий не может быть ни на молекулу», - сказал он, отметив, что фракцию БЮТ долгое время подозревали в нежелании поддерживать законопроект о Кабинете министров Украины, но вся фракция отдала сегодня за этот закон свои голоса.