Порошенко уволил представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при СНГ

Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Ратникова с должности полномочного представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.

Текст соответствующего указа размещен на сайте президента.

Читайте такжеСНГ подтвердило свою востребованность после распада СССР - Путин

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Португалии, Омане и в Союзе Коморских Островов.