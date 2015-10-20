Порошенко уволил представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при СНГ

02:16, 20 октября 2015
Политика
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Порошенко уволил Ратникова с должности представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при СНГ.

Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Ратникова с должности полномочного представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.

Текст соответствующего указа размещен на сайте президента.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Португалии, Омане и в Союзе Коморских Островов.

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