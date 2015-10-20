Порошенко уволил представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при СНГ
02:16, 20 октября 2015Политика
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Порошенко уволил Ратникова с должности представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при СНГ.
Текст соответствующего указа размещен на сайте президента / president.gov.ua
Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Ратникова с должности полномочного представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.
Текст соответствующего указа размещен на сайте президента.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Португалии, Омане и в Союзе Коморских Островов.
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