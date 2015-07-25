Порошенко обсудил с главой Венецианской комиссии конституционную реформу

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, состоялся конструктивный обмен мнениями по реализации в Украине конституционной, судебной и избирательной реформ.

Председатель Венецианской комиссии приветствовал последнее решение Верховной Рады о направлении в Конституционный Суд законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Президент Украины подчеркнул важность экспертного потенциала Венецианской комиссии по законодательному обеспечению процесса реформ в Украине.