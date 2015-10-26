В Одессе с избирательного участка выставили советника главы ОГА Марию Гайдар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдар написала на своей странице в Facebook.

«Только что члены комиссии на 286 участке, где я присутствовала при подсчете голосов, проголосовали за то, что я должна покинуть участок и не мешать избирательному процессу. Все началось с того, что наши наблюдатели указали на расхождение в цифрах проголосовавших - разница между реальным количеством и тем, что нарисовано в бюллетенях, - около 100», - написала Гайдар.

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Она акцентировала, что остальных наблюдателей и членов комиссии от демократических сил такие нарушения, как оказалось, не смущают. Гайдар также выражает сожаление по поводу того, что «Самопоміч» «дала так запугать своих наблюдателей, что те не перечили председателю и не приближались к столам, где проводился подсчет».

В связи с данным прецедентом Гайдар подала в правоохранительные органы соответствующее заявление.

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