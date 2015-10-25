В Черниговской области явка избирателей на 20.00 составляет 51,93% - областная ТИК
В Черниговской области явка избирателей по состоянию на 20.00 составляет 51,93%.
Об этом УНИАН сообщили в областной ТИК.
Традиционно в сельской местности активность избирателей была выше, чем в городах. Среди районов области наиболее активно голосовали жители Сребнянского района. Там явка достигла 57%. Среди городов наименее активными оказались жители Нежина – по городу явка составила 34,5%. В Чернигове проголосовали 44% избирателей.
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В целом в Черниговской области работали 1092 избирательных участка (1053 – обычных и 39 – в специальных лечебных заведениях области), в списки избирателей включено 848 тысяч 200 человек. Местные выборы прошли в пяти объединенных общинах.
Ранее УНИАН сообщал, что в Черниговской области на одном из участков утром не было бюллетеней.