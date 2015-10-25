Гройсман призвал ЦИК как можно скорее назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялись местные выборы. Мы выбрали власть, которая в течение следующих лет будет ближайшей к нам. Именно она будет заниматься решением казалось бы простых, но наболевших вопросов - дороги, лифты, сады, школы, больницы, поликлиники, - все то, что нас сегодня окружает", - написал председатель ВР.

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Вместе с тем он констатировал, что "кампания прошла в основном под общеполитическими лозунгами", в чем он видит одну из причин низкой явки.

"Люди ждали от политических сил, прежде всего, их видения того, как будут решаться их жизненно важные проблемы", - подчеркнул председатель ВР.

В то же время он отметил важность начала обновления местных элит, особенно там, где предыдущая власть не проявила эффективности. "Уверен, что в условиях децентрализации люди быстрее смогут оценить эффективность тех или иных политиков", - считает Гройсман.

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Кроме того, он отметил, что в целом "выборы прошли без особых эксцессов, гораздо чище, чем во времена предыдущей власти". "Неприятное исключение - срыв выборов в Мариуполе и Красноармейске. Ситуация должна быть расследована, и виновные должны понести ответственность. Все должны понять - выборов по старым "темными" схемам уже больше не будет. Я призываю ЦИК как можно скорее назначить выборы в этих городах, в свою очередь Верховная Рада максимально быстро примет необходимые решения", - подчеркнул председатель ВР.