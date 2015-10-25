В Днепропетровске на участках избирателей пугают псевдовоенкомами (фото, видео)
19:25, 25 октября 2015Политика
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В Днепропетровске день выборов не обходится без провокаций и спекуляций, призванных повлиять на явку избирателей.
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Вопреки официальным заявлениям представителей Днепропетровских военных комиссариатов, на участках появились люди, представляющиеся военкомами.
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В частности, возле некоторых избирательных участков на жилмассиве Приднепровск появились неизвестные люди в военной форме, представляющиеся сотрудниками военкоматов и предпринимающие попытки раздавать юношам «липовые» повестки.
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