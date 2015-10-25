В Котовске и Затоке на Одесчине выборы могут признать недействительными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Одесской областной организации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация в Затоке Белгород-Днестровского района области, где дислоцируется только 1 избирательный участок, но проходят выборы по 12 избирательным округам в Затокский поселковый совет и в мэра. Бойко напомнил, что суд признал неправомерным регистрацию одного из кандидатов в поселковый совет из-за якобы непогашенной судимости.

Читайте такжеЖебривский: Выборы в Мариуполе не пройдут, если их не перенесут

«Сегодня утром оказалось, что это решение неправомерно… Здесь интрига в том, что штамп «выбыл» проставлен только по выборам кандидата одного из округов – под вопросом выборы только одного депутата. Казалось бы, проблем как таковых нет», - сказал Бойко. Он пояснил, что позднее по 1 округу можно провести дополнительные выборы. Но дело в том, что «участок один, а суды у нас специфические» и под угрозой могут оказаться выборы в Затокский поселковый совет в целом. Бойко подчеркнул, что В Затоке аналогичная ситуация (включая суды и штамп «выбыл») была на выборах в 2010 году. Тогда из-за одного кандидата отменили выборы в Затоке. Только через полгода вопрос разрешился – выборы признали правомерными.

По словам Бойко, по Котовску есть информация, что там якобы допечатали дополнительный тираж бюллетеней. Это проверяется.

«Но уже достоверно известно, что там неправильно пропечатали в бюллетенях номера избирательных участков – не хватает двух последних цифр, которые будут ставить специальным штампом», - отметил Бойко. Он пояснил, что ситуация очень сложная, так как формально в Котовске бюллетени «неустановленного образца».

Как сообщал УНИАН, 20 октября Одесский окружной административный суд обязал избирательную комиссию отменить регистрацию кандидата в депутаты Затокского сельского совета Алексея Донкоглова в связи с его непогашенной судимостью.

В ночь на 25 октября были проштампованы все бюллетени штампом «выбыл». Однако, как сообщила председатель Белгород-Днестровской городской избирательной комиссии Татьяна Рачицкая, Утром 25 октября Одесский апелляционный административный суд удовлетворил апелляцию кандидата.

«Суд постановил отменить наше решение об отмене его регистрации. Мы уже проштамповали бюллетени. Что теперь делать, мы не знаем, ждем разъяснения ЦИК», — сказала Рачицкая.