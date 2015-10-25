Жебривский: Выборы в Мариуполе не пройдут, если их не перенесут

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщают Новости Донбасса.

Он отметил, что подобных заявлений из одной мариупольской типографии насчитывается 10 штук. Жебривский сообщил, что все эти факты уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Председатель ДонОВГА отметил, что решения об избирательном процессе в Мариуполе будет принимать Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада Украины.

"На сегодня решение принимать будет ЦИК и Верховная Рада. Я говорил с президентом и он сказал, что выборы должны состояться, хотя сегодня нет такой возможности", - сказал Жебривский.

Он также отметил, что если выборы не перенесут на 15 ноября, то избирательный процесс в Мариуполе так и не состоится.