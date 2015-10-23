В Мариуполе решили перепечатать бюллетени в другой типографии - Шкиряк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк.

Вместе с тем, по его словам, избирательная комиссия признала старые бюллетени не действительными.

"Городская избирательная комиссия Мариуполя проголосовала за перепечатку бюллетеней в другой типографии. Это хорошо. Вроде компромисс и появилась надежда все-таки провести выборы. Но они не проголосовали за признание старых бюллетеней недействительными! Итак, "качели" будут продолжаться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

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При этом Шкиряк отмечает отсутствие достаточного количества времени для организации процесса голосования. По его словам, чтобы проштамповать почти 700 тысяч бюллетеней членам избирательных комиссий придется работать круглосуточно.

"Времени для организации самого процесса голосования практически уже нет. Даже при наилучшем развитии ситуации, членам избирательных комиссий придется работать круглосуточно только для того, чтобы пропечатати все бюллетени, а их почти 700 000. Про все остальное, в том числе и возможные конфликты в УИК между членами теперь уже участковых комиссий, я уже молчу", - подчеркнул советник министра.

Міська виборча комісія Маріуполя проголосувала за передрук бюлетнів в іншій типографії. Це добре. Начеб-то компроміс і з... Posted by Зорян Шкіряк on Friday, October 23, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отметил, что Мариуполь остается наиболее проблемной точкой на выборах.

Вместе с тем он убежден, что в Мариуполе Донецкой области удастся организовать голосование на местных выборах 25 октября.