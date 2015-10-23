Меркель рассказала, сколько будут действовать антироссийские санкции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Берлине, который находится с рабочим визитом в ФРГ.

Таким образом Меркель ответила на вопрос о том, что выполнение Минских соглашений задерживается и может не быть их внедрения до конца 2015 года, и поэтому исходит ли канцлер из того, что санкции против России будут продлены Евросоюзом.

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"Я уверена в желании проведения реформ премьер-министром (Арсением Яценюком), и санкции связаны с воплощением Минского соглашения... И как только выполнение Минского соглашения будет продолжаться дольше, тогда и, соответственно, санкции будут продлены. Мы будем их рассматривать в совокупности с Минским соглашением", - подчеркнула Меркель.