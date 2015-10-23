Меркель рассказала, сколько будут действовать антироссийские санкции
Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает, что санкции Европейского Союза против России будут действовать, пока Минские соглашения не будут выполнены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Берлине, который находится с рабочим визитом в ФРГ.
Таким образом Меркель ответила на вопрос о том, что выполнение Минских соглашений задерживается и может не быть их внедрения до конца 2015 года, и поэтому исходит ли канцлер из того, что санкции против России будут продлены Евросоюзом.
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"Я уверена в желании проведения реформ премьер-министром (Арсением Яценюком), и санкции связаны с воплощением Минского соглашения... И как только выполнение Минского соглашения будет продолжаться дольше, тогда и, соответственно, санкции будут продлены. Мы будем их рассматривать в совокупности с Минским соглашением", - подчеркнула Меркель.