Яценюк: Минские соглашения - не меню, их должна выполнить, в первую очередь, Россия
Минские соглашения, достигнутые в феврале текущего года, должны быть выполнены, прежде всего, российской стороной, заявляет премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
«Мы получили хрупкое перемирие, и каждый день, когда украинских солдат не убивают, когда не стреляют, и каждая жизнь, сохраненная вашими (Меркель - УНИАН) персональными усилиями, также является свидетельством того, что делается все для того, чтобы на Донбассе началась деэскалация. Минское соглашение - это не меню, его необходимо выполнить, в первую очередь, Российской Федерации», - сказал Яценюк.
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По его словам, с востока Украины выехали 1,5 млн человек, которые сегодня нуждаются во всесторонней социальной и материальной поддержке, и для того, чтобы помочь этим людям, необходима общая политическая воля, в том числе воля Европейского Союза.