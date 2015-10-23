Яценюк: Минские соглашения - не меню, их должна выполнить, в первую очередь, Россия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Мы получили хрупкое перемирие, и каждый день, когда украинских солдат не убивают, когда не стреляют, и каждая жизнь, сохраненная вашими (Меркель - УНИАН) персональными усилиями, также является свидетельством того, что делается все для того, чтобы на Донбассе началась деэскалация. Минское соглашение - это не меню, его необходимо выполнить, в первую очередь, Российской Федерации», - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк: позиция правительства - заменить все 9 тысяч судей

По его словам, с востока Украины выехали 1,5 млн человек, которые сегодня нуждаются во всесторонней социальной и материальной поддержке, и для того, чтобы помочь этим людям, необходима общая политическая воля, в том числе воля Европейского Союза.