Министерство обороны опровергает информацию о передислокации войск

Управление пресс-службы Министерства обороны Украины опровергает информацию о якобы передислокации на Житомирский общевойсковой полигон военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Южного оперативного командования.

Как говорится в заявлении управления пресс-службы Минобороны, переданном агентству УНИАН, сегодня одной из политических сил было обнародовано заявление о якобы передислокации на Житомирский общевойсковой полигон военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Южного оперативного командования. Как отмечалось в заявлении этой политической силы, передислокация была осуществлена для якобы подготовки “действий по усилению милицейских подразделений в случае возникновения массовых беспорядков в столице”.

В связи с этим Управление пресс-службы Министерства обороны уполномочено заявить, что эта информация не отвечает действительности и носит провокационный характер и является безответственной перед обществом. Никакой передислокации военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады не было. Все воины-десантники этого соединения находятся в пункте постоянной дислокации – пгт Гвардейском Днепропетровской области – и занимаются плановой боевой подготовкой.

Сегодня на Житомирском общевойсковом полигоне продолжается полевой выход военнослужащих артиллерийских подразделений 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, а также плановые занятия по боевой подготовке военнослужащих 95-й отдельной аэромобильной бригады, которая дислоцируется вблизи этого полигона.

В связи с этим Управление пресс-службы Министерства обороны обращается к представителям СМИ с просьбой перед тем как обнародовать материалы, которые могут вызвать негативную реакцию в обществе и дестабилизировать обстановку в нем, проверять и уточнять факты, которые готовятся к обнародованию.

В свою очередь управление пресс-службы Министерства обороны Украины готово оказывать всем представителям СМИ всяческую помощь по этим вопросам.