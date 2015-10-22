Перемирие на Донбассе является попыткой Кремля ослабить санкции - Бессмертный

Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

Отвечая на вопрос, почему Кремль согласился на относительное перемирие на Востоке Украины, он сказал, что Россия таким образом ведет тактическую игру, чтобы ослабить санкции, которые негативно влияют на экономику страны.

"С моей точки зрения, это тактическая игра. И эта тактическая игра - это попытка выторговать у ключевых глобальных мировых игроков паузу и попробовать найти какие-то варианты, которые привели бы к уменьшению влияния санкций, потому что экономика России усыхает, и усыхает с очень высокой скоростью. Очевидно, что это несет в себе наибольшую угрозу тому, что мы называем "Российская Федерация", тому, что мы называем "режим Путина", - отметил Безсмертный.

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По его словам, конфликт на Донбассе еще не закончился. "Я бы просил в этом случае не думать, что это завершение этого конфликта. Это лишь тактическая игра, и эта тактическая игра меняется только в акцентах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на заседаниях рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны не могут найти общих позиций. В частности, это касается вопроса организации выборов.