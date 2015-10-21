Суд продолжит рассматривать жалобу на приговор Пукачу 26 октября
Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 12:00 26 октября в заседании по рассмотрению жалобы на приговор Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение огласил сегодня председательствующий коллегии Апелляционного суда Киева Степан Гладий.
Свое решение он пояснил необходимостью предоставить время сторонам-участницам процесса для ознакомления с дополнениями к апелляционной жалобе, которые предоставил адвокат Пукача Григорий Демиденко.
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Также суд принял решение направить ходатайство потерпевшего Алексея Подольского о "приобщении неоспоримых доказательств сознательных и умышленных действий судей по созданию условий для проведения теракта во время судебного заседания 15 августа" в Генеральную прокуратуру для принятия решения относительно наличия или отсутствия состава преступления в действиях коллегии судей. Подольский тогда заявлял, что на судебном заседании по делу Пукача отсутствовала вся охрана и готовились провокации.
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Также председательствующий коллегии проинформировал участников процесса, что на следующем заседании будет рассматриваться ходатайство Подольского о вызовах на допрос в суд в качестве свидетелей экс-президента Леонида Кучмы, главы его бывшей администрации Владимира Литвина, экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко и нынешнего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.