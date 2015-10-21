Суд продолжит рассматривать жалобу на приговор Пукачу 26 октября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение огласил сегодня председательствующий коллегии Апелляционного суда Киева Степан Гладий.

Свое решение он пояснил необходимостью предоставить время сторонам-участницам процесса для ознакомления с дополнениями к апелляционной жалобе, которые предоставил адвокат Пукача Григорий Демиденко.

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Также суд принял решение направить ходатайство потерпевшего Алексея Подольского о "приобщении неоспоримых доказательств сознательных и умышленных действий судей по созданию условий для проведения теракта во время судебного заседания 15 августа" в Генеральную прокуратуру для принятия решения относительно наличия или отсутствия состава преступления в действиях коллегии судей. Подольский тогда заявлял, что на судебном заседании по делу Пукача отсутствовала вся охрана и готовились провокации.

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Также председательствующий коллегии проинформировал участников процесса, что на следующем заседании будет рассматриваться ходатайство Подольского о вызовах на допрос в суд в качестве свидетелей экс-президента Леонида Кучмы, главы его бывшей администрации Владимира Литвина, экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко и нынешнего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.