Суд "не увидел" коррупции: опубликовано видео, как отпущенный ректор-беглец Мельник выбрасывает меченые деньги при обыске

Эту видеозапись на своей странице в Facebook выложил советник главы МВД Антон Геращенко.

При этом он отметил, что данное видео приложено к материалам дела и должно было изучаться судьями в судебном заседании.

"На видео, примерно на 6 минуте, показан момент, когда Мельник пытается выбросить меченые деньги из своего портфеля, которые он получил в результате вымогательства за содействие в поступление в ВУЗ", - сообщил Геращенко.

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При этом судьи Ирпенского суда в оправдательном приговоре указали, что не видят коррупции в действиях Мельника, так как он, взяв деньги у граждан, не мог повлиять на результат конкурса на вступление в ВУЗ, в котором он являлся ректором.

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"Каждый, кто потратит время и посмотрит видео задержания Мельника, сможет почувствовать себя в роли присяжного заседателя и принять для себя решение, виновен Мельник или нет, на основании его поведения, мимики, выражения лица", - уверен советник главы МВД.