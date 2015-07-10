Суд "не увидел" коррупции: опубликовано видео, как отпущенный ректор-беглец Мельник выбрасывает меченые деньги при обыске
Опубликована полная версия оперативного видео задержания скандального бывшего ректора Налоговой академии Мельника.
Эту видеозапись на своей странице в Facebook выложил советник главы МВД Антон Геращенко.
При этом он отметил, что данное видео приложено к материалам дела и должно было изучаться судьями в судебном заседании.
"На видео, примерно на 6 минуте, показан момент, когда Мельник пытается выбросить меченые деньги из своего портфеля, которые он получил в результате вымогательства за содействие в поступление в ВУЗ", - сообщил Геращенко.
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При этом судьи Ирпенского суда в оправдательном приговоре указали, что не видят коррупции в действиях Мельника, так как он, взяв деньги у граждан, не мог повлиять на результат конкурса на вступление в ВУЗ, в котором он являлся ректором.
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Мельник был задержан 27 июля 2013 г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в Национальный университет государственной налоговой службы.
1 августа 2013 г. Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.
9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.
14 августа 2013 г. он был объявлен в международный розыск.
1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту "Борисполь", куда он прилетел из Лондона.
24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток.
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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в июле 2013 года экс-ректор принял неправомерную выгоду в значительном размере за содействие в зачислении двух абитуриентов в это учебное заведение.
Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и принадлежащие ему денежные средства. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.