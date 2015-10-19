Дело мэра Харькова Кернеса вновь не рассматривали: в этот раз из-за командировки судьи

Как передает корреспондент УНИАН, назначенное на 10 утра заседание не состоялось, так как судья Андрей Антонов находится в командировке.

Заседание перенесено на 2 ноября, сам Кернес в суд сегодня не явился.

На сегодняшнем заседании суда планировалось допросить потерпевших. Со стороны прокуратуры должны быть представлены более 70 свидетелей.

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Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), чч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), чч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.