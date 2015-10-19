Дело мэра Харькова Кернеса вновь не рассматривали: в этот раз из-за командировки судьи
В Полтаве из-за командировки судьи не состоялось запланированное на сегодня, 19 октября, заседание Киевского райсуда Полтавы, рассматривающего дело мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как передает корреспондент УНИАН, назначенное на 10 утра заседание не состоялось, так как судья Андрей Антонов находится в командировке.
Заседание перенесено на 2 ноября, сам Кернес в суд сегодня не явился.
На сегодняшнем заседании суда планировалось допросить потерпевших. Со стороны прокуратуры должны быть представлены более 70 свидетелей.
Читайте такжеСуд над Кернесом снова перенесли: в помещении отключился свет
Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.
2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), чч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), чч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.