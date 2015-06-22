Следственные действия в Харькове проводят также против связанных с Кернесом лиц - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

"Следственные действия и обыски проводятся в 18 местах одновременно - в том числе и на объектах и с лицами, связанных с нынешним городским головой Кернесом", - написал министр.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следственные действия в гостинице в Харькове проводят представители правоохранительных органов из Киева. Это может быть связано с делом по обвинению Кернеса в незаконном лишении свободы и избиении активистов Евромайдана. Возможно также, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовных производств, открытых по фактам хищений денежных средств руководителями харьковских коммунальных предприятий.

Собеседник агентства добавил, что санкцию на проведение следственных действий давал один из судей Киева. В работе задействованы следователи, бойцы спецподразделения «Сокол» и харьковские милиционеры.

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В «Националь» журналистов не пускают. В холле находятся вооруженные люди в камуфлированной форме. Руководитель Департамента связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на звонки не отвечает.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что никаких следственных действий в гостинице «Националь» прокуратура не проводит.

В пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области заявили, что к проведению следственных действий в гостинице облуправление СБУ не имеет отношения.

В ОСО ГУ МВД Украины в Харьковской области отметили, что не имеют никакой информации о проведении следственных действий в гостинице «Националь» и отказались комментировать ситуацию.

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Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.