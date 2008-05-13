БЮТ ведет переговоры с Балогой

Фракция БЮТ в настоящий момент проводит переговоры с Секретариатом Президента Украины относительно возможности принятия в парламенте в первую очередь антиинфляционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции БЮТ Сергей ТЕРЁХИН.

«Мы сейчас проводим переговоры с Секретариатом Президента, каким образом обеспечить решение вопросов по антиинфляционным мерам и по кадровым вопросам, связанным с Фондом госимущества», - сказал он.

При этом С.ТЕРЁХИН заверил, что если удастся достичь договоренностей по этим вопросам, то БЮТ разблокирует работу Верховной Рады и даст возможность выступить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в сессионном зале.

Депутат не исключил, что если не будет достигнута договоренность, то БЮТ будет продолжать блокирование парламента.

Как сообщал УНИАН, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей.

По словам народного депутата от БЮТ Андрея ШЕВЧЕНКО, его фракция будет блокировать трибуну парламента, если до выступления Президента в Верховной Раде не будут приняты антиинфляционные законы и кадровые решения.