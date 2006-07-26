У Кушнарева большие сомнения относительно Конституционного суда

Представитель Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Евгений КУШНАРЕВ сомневается в том, что в четверг, 27 июля, можно будет возобновить работу Конституционного суда.

"В четверг, у меня большие сомнения, что мы сможем утвердить судей по квоте Верховной Рады, потому что у комитета нет ни одной кандидатуры для предварительного рассмотрения", - отметил он в эфире “5 канала” вчера вечером.

Он также рассказал, что председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ предложил каждой фракции внести по одному предложению судьи Конституционного суда. "Если завтра будут внесены предложения, мы проведем заседание комитета", - сказал он.

На замечание, что фракция БЮТ может отказаться вносить свое предложение, он отметил: "Мы можем закрыть своим любым кандидатом, потому что предложение МОРОЗА – это его добрая воля, а в действительности он имеет право внести все 5 кандидатур".

Он также отметил, что "назначение 5 судей от Верховной Рады не означает, что КС начинает работать".

"Потому что всех этих судей нужно привести к присяге, а это должно быть в присутствии премьер-министра и председателя Верховного Суда, а их нет. Там речь идет о месячном сроке, который прошел по некоторым судьям (на протяжении этого срока судьи должны принести присягу)", - цитирует Е.КУШНАРЕВА “Украинская правда”.