Семенюк: Тимошенко, фактически, уничтожила коалицию

Юлия Тимошенко открыто нарушает принцип коллегиальной работы Кабмина, самостоятельно подписывая документы и распоряжения, касающиеся Фонда Госимущества. Об этом Валентина Семенюк сказала в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале ICTV.

"Кабинет министров - это коллегиальный орган, и решения должен принимать коллегиально. А на всех распоряжениях относительно ФГИ стоит только подпись премьера. Судебные процессы против Фонда тоже ведет депутат из блока БЮТ, 169 номер списка блока Тимошенко - вместо представителя Минюста, или представителя Секретариата КМ. Это означает, что премьер не доверяет министру юстиции, который уже не раз давал принципиальную оценку неправовым действиям премьера в вопросе захвата Фонда и кадровой политики Юлии Тимошенко, - подчеркнула Семенюк-Самсоненко.

"Фактически, сегодня Кабмином управляет единолично Юлия Владимировна, о коалиции речи не идет. Можно сказать, что коалиции в парламенте не существует, ситуация вокруг Фонда госимущества подтвердила непреодолимые разногласия между БЮТ и НУНС", цитирует Семенюк пресс-служба СПУ.

«Глава Фонда госимущества выполняет Конституцию, законы, распоряжения и постановления правительства, указы Президента, но не личные распоряжения Юлии Тимошенко», - заявила социалистка.