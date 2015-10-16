Вопрос оккупации Крыма никогда не исчезнет с повестки дня ООН - Сергеев

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в интервью журналу "Фокус".

Он напомнил, что российская делегация еще в апреле прошлого года предлагала снять Крым с повестки дня.

"Наша первая реакция была такой: Крым был, есть и будет на повестке дня до тех пор, пока эта территория не перейдет в состав Украины, пока изгнанные оттуда жители, в частности крымские татары, не вернутся домой, пока не понесут ответственность люди, которые стояли за аннексией, агрессией и оккупацией.

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Мы поставили себе задачу, чтобы тема Крыму звучала постоянно", - сказал Юрий Сергеев.

Он рассказал, что украинская делегация продолжает проводить работу по крымскому вопросу.

"Поэтому вопрос Крыма из зала Генассамблеи ООН никогда не уйдет, у коллег есть понимание, что недопустимо так нагло отбирать территорию", - отметил постпред Украины.

По его словам, Украину поддерживают страны, которые тоже живут под угрозой расчленения.

"В такой ситуации сейчас находится Мали. И вообще почти вся Африка на нашей стороне", - сказал Сергеев.

Как сообщал УНИАН, в четверг Украина 177 голосами была избрана членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы.