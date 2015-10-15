Яценюк назвал избрание Украины непостоянным членом Совбеза ООН выразительным ответом на агрессию РФ

Об этом глава Кабмина написал в своем Twitter.

"Мир все хорошо понимает", - считает Яценюк.

Также он отметил, что международная поддержка в виде избрания Украины в состав Совета Безопасности ООН - это солидарность и доверие к нашему государству.

"Спасибо украинским дипломатам. Спасибо каждому государству, которое поддержало нас. Поздравляю Украину с выдающимся международным событием", - подчеркнул премьер.

Читайте такжеУкраину избрали непостоянным членом Совбеза ООН, "за" проголосовали 177 стран

Напомним, сегодня 177 стран из 193 проголосовали "за" избрание Украины непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Порошенко заявил, что избрание Украины на два года непостоянным членом Совета безопасности ООН поможет принести мир на украинскую территорию.