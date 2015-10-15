Правительство ограничило проверки СМИ до завершения выборов

Соответствующее постановление от 13 октября 2015 года № 822 обнародовано на правительственном портале.

"С целью обеспечения конституционных гарантий на свободу слова в Украине, публичности и открытости избирательного процесса, устранения правовых, административных, экономических и организационных препятствий в освещении избирательного процесса, создания равных возможностей доступа к средствам массовой информации, независимо от формы собственности, Кабинет министров Украины постановил: министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, уполномоченным проводить проверки средств массовой информации, принять меры по прекращению проведения таких проверок до завершения избирательного процесса местных выборов в 2015 году", - говорится в документе.

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Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовано до завершения избирательного процесса местных выборов в 2015 году прекратить проведение проверок деятельности телерадиоорганизаций.