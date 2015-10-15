Яценюк советует будущим киберполицейским учить китайский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации новосозданного Департамента киберполиции МВД.

«У нас - исключительно киберполицейские в качестве агентов защиты наших граждан и государственных интересов в киберпространстве», - заявил премьер.

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«У нас есть такая рекомендация: желательно, чтобы наши киберполицейские и наша спецагентура еще хорошо владели русским и китайским на всякий случай», - отметил Яценюк.

«Те, кто против, сразу создадут антикиберполицию, и это будут в том числе войны в киберпространстве, и наши полицейские должны быть на голову выше и сильнее. Это означает, что нам надо будет их отправлять на тренинги, и это все можно делать в сети, и это фактически будет как дистанционное обучение», - отметил премьер-министр.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков объявил набор сотрудников в департамент киберполиции.