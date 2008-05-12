”Сигналы” ЕС Яценюка устраивают, но он хочет действий

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК выступает за изменение подходов в отношениях Украины и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на первой межпарламентской конференции представителей депутатских групп дружбы парламентов Украины и стран - членов ЕС «Межпарламентский диалог Украина-ЕС», которая проходит в Киеве.

«Речь должна идти о содержательном изменении подходов к нашим двусторонним отношениям», - сказал председатель ВР.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС должно иметь новые принципы, подходы и действенные механизмы сотрудничества.

Он также отметил, что экономическая статистика между Украиной и ЕС свидетельствует о том, что независимо от каких-либо политических трансформаций, экономическая составляющая является определяющей.

Председатель ВР также подчеркнул, что парламент возлагает большие надежды на переговорный процесс относительно нового усиленного соглашения с ЕС и призывает стороны этого процесса – правительство и Европейскую Комиссию - к единственно правильному подходу – это динамичный и прагматичный подход в двусторонних отношениях.

«Сигналы – это очень хорошо, мы воспринимаем любые сигналы в наших отношениях, но действия являются намного лучше, чем сигналы», - сказал он.

По убеждению спикера, Украина, прежде всего, могла бы сотрудничать с ЕС в аграрном секторе.

«Украина как один из крупнейших игроков на европейском континенте в отношении аграрного рынка способна сегодня обеспечить такой элемент, как продовольственная безопасность, в том числе и Европы», - сказал он.

Также одним из приоритетных направлений сотрудничества Украины и ЕС, по убеждению А.ЯЦЕНЮКА, является энергетическая безопасность. Он считает, что в этом направлении сделано очень мало как в Украине, так и в ЕС. В частности, он отметил, что на сегодняшний день нет мандата Европейского Союза на проведение единой энергетической политики.

А.ЯЦЕНЮК надеется, что процесс переговоров с ЕС относительно заключения нового усиленного соглашения должен завершиться «очень близкой интеграцией».