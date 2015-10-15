Журналисты обвиняют нардепа от БПП в подделке документов – СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на блог Алексея Братущака.

Читайте такжеЦИК уже зарегистрировала 205 международных наблюдателей на местных выборах в Украине

Согласно информации журналиста, 16 сентября Андриевский провел заседание комитета без кворума, а сам голосовал за себя и трех отсутствующих депутатов.

Отмечается, что таким образом комитет решил "замести следы". И во время очередного заседания отменил решение от 16 сентября.

"Также Верховная Рада и комитет решили скрыть письма, которыми отсутствуют депутаты "разрешили" Андриевскому голосовать за них. В протоколе заседания от 16 сентября есть регистрационные номера этих писем. Однако когда общественные активисты из мониторинга "Открыто" попытались получить эти письма, комитет ответил: письма с указанными номерами отсутствуют и в комитет не поступали", - сказано в публикации.

То есть Андриевский держал эти письма в руках во время заседания 16 сентября, номера листов указаны в протоколе заседания, но самих писем нет. Это расценили как непредоставление ответа на запрос на информацию.

Читайте такжеПорошенко повысил в звании Муженко и Полторака

В свою очередь ГПУ обращение относительно действий Андриевского перенаправило в прокуратуру города Киева.

"По сути прокуратура решила "замять дело", - пишет Братущак.

Он указывает, что представление к Раде о привлечении к уголовной ответственности нардепа должно быть только с подписью генпрокурора.

Теперь общественные активисты направили обращение к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману.