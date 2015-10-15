Очередного представителя "Свободы" вызвали на допрос из-за теракта под Верховной Радой

Об этом ВО "Свобода" сообщила в Twitter.

"В 11:00 - допрос "свободовца" Виктора Почтаря в Главном следственном управлении ГУ МВД (Антоновича, 114). То же самое 31.08", - отметили в партии.

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Как сообщал УНИАН, 5 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской областной организации ВО "Свобода" Константину Васильцю в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 декабря, бойцу батальона "Сич" Александру Станковую (Перуну) - содержание под стражей на тот же срок с правом внесения залога в размере 415 тыс. грн, который внес руководитель секретариата ВО «Свобода» Александр Мирный. Оба активиста, а также Глеб Громов подозреваются в причастности к массовым беспорядкам под ВР 31 августа.

Сейчас Василец возглавил избирательный список партии в областной совет, а Станков баллотируется в депутаты Одесского горсовета.

6 октября Печерский районный суд Киева определил меру пресечения в виде домашнего ареста третьему активисту Одесской областной организации ВО «Свобода» Глебу Громову, подозреваемому в причастности к массовым беспорядкам под Верховной Радой Украины 31 августа.

Громов зарегистрирован кандидатом в депутаты по списку ВО «Свобода» на выборах в Одесский городской совет.