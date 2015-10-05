Суд арестовал двоих "свободовцев", подозреваемых по делу о беспорядках под Радой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, 5 октября суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 декабря заместителю председателя областной организации Константину Васильцу и бойцу батальона «Сич» Александру Станкову (Перуну) - в виде содержания под стражей на тот же срок с правом внесения залога в размере 415 тыс. грн.

«Они обвиняются в организации массовых беспорядков 31 августа у парламента в ходе акции в защиту Конституции Украины», - отметили в пресс-службе.

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В организации подчеркнули, что Василец зарегистрирован первым номером в партийном избирательном списке в Одесский областной совет, Станков - кандидат в депутаты Одесского городского совета.

По словам адвоката арестованных Всеволода Сокалюка, у следствия не было достаточных доказательств для обоснования ареста. Он считает, что «дело является политическим заказом».

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«У следователей есть команда сверху преследовать членов «Свободы», что они и делают. В контексте местных выборов это еще и желание действующей власти лишить партию лидеров, основных спикеров и агитаторов», - утверждает Сокалюк.

По некоторым данным, еще один активист Глеб Громов не присутствовал на заседании суда по состоянию здоровья.

Кроме того, как сообщил в своем «Твиттере» лидер «Свободы» Олег Тягнибок, апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего народного депутата от этой партии Эдуарда Леонова, который также подозревается в организации беспорядков у Верховной Рады 31 августа.

Свободівця Едуарда Леонова залишили під домашнім арештом, але Апеляційний суд хоча б розпорядився повернути йому внутрішній паспорт. — Олег Тягнибок (@o_tiahnybok) 5 октября 2015

10 сентября Леонов по решению Печерского райсуда Киева был взят под домашний арест до 30 октября.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября пресс-служба Одесской областной организации ВО «Свобода» заявила, что в квартирах ее троих активистов проводятся обыски.

Обыски проводились у Глеба Громова, Александра Станкова и заместителя председателя Одесской областной организации Константина Васильца.

Активистам инкриминируют участие в массовых беспорядках под Верховной Радой 31 августа, когда после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, в результате чего погибли 4 бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией и другими организациями.