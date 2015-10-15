ЦИК зарегистрировала Сальдо кандидатом в мэры Херсона

Об этом говорится в сообщении Центризбиркома.

Также Сальдо был зарегистрирован и в качестве кандидата в депутаты Херсонского горсовета.

Напомним, что 8 октября ЦИК досрочно прекратил полномочия Херсонской городской избирательной комиссии и обязал новый состав комиссии до 13 октября выполнить постановление Одесского апелляционного административного суда, которым тот обязал Херсонский горизбирком зарегистрировать Сальдо кандидатом на местных выборах.

13 октября ЦИК, рассмотрев оригиналы поданных "Нашем краем" документов, отменил решения Херсонского горизбиркома об отказе Сальдо в регистрации кандидатом в мэры и в депутаты горсовета.