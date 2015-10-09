ЦВК распустила Херсонский горизбирком за саботаж

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг, 8 октября.

Так, в ЦВК отметили, что решение принято из-за бездействия горизбиркома Херсона. Комиссия не выполняла решение Одесского апелляционного административного суда, который отменил ее же неправомерное решение об отказе в регистрации кандидатом в мэры представителя партии «Наш край» Владимира Сальдо.

Новый состав городской избирательной комиссии Херсона должен быть сформирован до 11 октября. Кроме того, ЦИК обязала горизбирком сразу после его формирования зарегистрировать Владимира Сальдо кандидатом на должность Херсонского городского головы и кандидатом в депутаты Херсонского городского совета от политической партии «Наш край».

Напомним, 6 октября Одесский апелляционный суд обязал Херсонскую избирательную комиссию зарегистрировать Владимира Сальдо кандидатом в мэры, однако горизбирком требование суда проигнорировал.

Ранее Одесский апелляционный административный суд запретил Херсонскому горизбиркому утверждать текст избирательных бюллетеней до окончательного решения об участии в выборах мэра кандидата от «Нашего края» Владимира Сальдо.

В начале октября Херсонский административный суд признал противоправным и отменил решение горизбиркома, которым Владимиру Сальдо отказали в регистрации, однако на это решение была подана апелляция. Ранее Херсонская городская избирательная комиссия безосновательно отказала представителю «Нашего края» в регистрации кандидатом в мэры города, несмотря на то, что Владимир Сальдо руководил Херсоном в течение 10 лет.