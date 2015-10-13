Порошенко подписал указ о патриотическом воспитании молодежи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ был подписан президентом во время посещения Луганского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

«Стратегия национально-патриотического воспитания является ориентиром для всех органов государственной власти, институтов гражданского общества. Гражданин-патриот должен воспитываться на примерах героической борьбы украинского народа за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства», - подчеркнул Порошенко.

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Президент выразил уверенность, что реализация основных положений Стратегии будет способствовать национальному возрождению и защите демократического европейского вектора Украины.

Стратегия национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы направлена на воспитание патриотизма и утверждение любви к Отечеству, духовности, нравственности, уважительного отношения к национальным ценностям украинцев, наследование лучших примеров мужества и доблести борцов за свободу и независимость Украины и определение эффективных механизмов системного взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в вопросах национально-патриотического воспитания.

В частности, документом поручено Кабинету министров разработать в двухмесячный срок план действий по реализации этой Стратегии.

В Стратегии отмечается, что формирование ценностных ориентиров и гражданского самосознания у детей и молодежи должно осуществляться на примерах героической борьбы украинского народа, в частности, княжеских времен, украинских казаков, украинских Сечевых стрельцов, армий Украинской народной республики и Западно-украинской народной республики, участников антибольшевистских крестьянских восстаний, отрядов Карпатской сечи, Украинской повстанческой армии, украинцев-повстанцев в сталинских концлагерях, участников диссидентского движения в Украине, на примерах мужества и героизма участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 гг. и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.